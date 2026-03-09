Россияне могут получить более 100 тыс. рублей за счет одного вида выплат

С 2026 года в России введена ежегодная семейная выплата для работающих родителей, у которых есть двое и более детей. По сути, речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Россияне могут получить более 100 тыс. рублей за счет выплаты в ряде случаев, сообщил «Газете.Ru»

«Мера рассчитана на семьи с относительно невысокими доходами. Получить выплату смогут родители, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. При расчете будет использоваться именно региональный прожиточный минимум, поэтому условия будут различаться в зависимости от субъекта РФ. Назначать и выплачивать деньги будет Социальный фонд России. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно через портал госуслуг, лично в отделении Социального фонда или в МФЦ. В большинстве случаев собирать документы не потребуется — необходимые данные будут поступать через межведомственное взаимодействие», — отметил Балынин.

По его словам, право на выплату определяется по доходам за предыдущий год. Для этого общий доход семьи делят на количество ее членов и рассчитывают среднедушевой доход. Он должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе, уточнил Балынин. Кроме того, будет учитываться имущественное положение семьи — по тем же критериям, что и при назначении единого пособия на детей, добавил эксперт.

Он сказал, что размер выплаты фактически представляет собой возврат большей части уплаченного НДФЛ: семьям вернут разницу между налогом по ставке 13% и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Таким образом, родители смогут получить обратно около 7% от своего годового дохода, подчеркнул эксперт. Выплата будет назначаться каждому родителю отдельно и зависеть от его заработка, уточнил экономист.

По его словам, например, если прожиточный минимум в регионе составляет 18,2 тыс. рублей, то 1,5 прожиточного минимума — это 27,3 тыс. рублей на человека.

«Для семьи из двух родителей и двух детей это означает, что общий доход родителей за месяц не должен превышать 109,2 тыс. рублей (или 1,31 млн рублей в год). Если оба родителя зарабатывают по 54,6 тыс. рублей в месяц, то каждый из них сможет вернуть около 45,8 тыс. рублей НДФЛ. В сумме семья получит до 91,7 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Он сказал, что для семьи с тремя детьми предельный доход увеличивается до 136,5 тыс. рублей в месяц. В этом случае родители при равных доходах смогут вернуть примерно по 57,3 тыс. рублей, то есть до 114,6 тыс. рублей на семью, констатировал эксперт.

Если в семье четверо детей, максимальный доход для получения выплаты составит 163,8 тыс. рублей в месяц, уточнил экономист. Тогда каждый родитель сможет вернуть около 68,8 тыс. рублей, а общая сумма выплаты достигнет примерно 137,6 тыс. рублей, заключил Балынин.

