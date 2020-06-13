В аварии под Нижним Новгородом пострадали десять человек

Под Нижним Новгородом столкнулись две машины, из-за чего три человека погибли, еще семеро пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород около восьми вечера. По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу.

«Столкнулись два автомобиля – Mazda и Lada Granta, в которых в общей сложности находились 10 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших двое детей, один из них находится в больнице.

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