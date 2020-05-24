В Москве отменили более 1600 штрафов за ошибки при привязке авто к пропуску

Московская административная дорожная инспекция отменила более 1600 штрафов за ошибки в написании номера личного автомобиля при его привязке к цифровому пропуску. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки было отменено 285 штрафов, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что московские власти приняли решение прекратить штрафовать водителей, которые случайно допустили ошибку при привязке номера транспортного средства к пропуску.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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