Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани

В Краснодарском крае в районе станицы Неберджаевская произошла авария с вахтовым микроавтобусом и легковушкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло на автодороге Крымск – Неберджаевская.

По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранители.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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