Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани
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В Краснодарском крае в районе станицы Неберджаевская произошла авария с вахтовым микроавтобусом и легковушкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
ДТП произошло на автодороге Крымск – Неберджаевская.
По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранители.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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