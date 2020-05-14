Водителей перестанут штрафовать за ошибку в привязке номера авто к пропуску

Водителей, которые случайно допустили ошибку при привязке номера транспортного средства к пропуску, не будут штрафовать в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов уточнил, что в столице без пропусков на автомобиле передвигаются не более 3% машин.

Он также обратился к столичным водителям с просьбой дополнительно проверять заполнение пропуска перед выездом.

В дептрансе уточнили, что основанием для такого решения стала малозначительность.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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