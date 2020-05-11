Сотрудник ДПС погиб во время оформления аварии в Ингушетии

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В Ингушетии сотрудник дорожно-патрульной службы погиб во время оформления ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, вечером 10 мая на 572-м километре автодороги «Кавказ» столкнулись Hyundai Solaris и «Камаз». На место аварии выехал сотрудник ДПС.

Офицер осматривал между двумя автомобилями повреждения. В это время в стоящий «Камаз» на скорости врезалась «Газель», водитель которой потерял управление. От удара «Камаз» сдвинулся с места, сотрудник ДПС оказался зажат между двумя автомобилями.

Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, однако в ходе проведения реанимационных мероприятий он умер. Также в больницу был доставлен с различными травмами водитель «Газели».