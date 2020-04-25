Названы марки машин, владельцы которых чаще всего ездили без пропуска по Москве
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил рейтинг марок автомобилей, которые передвигались в Москве без пропуска 23 апреля. Статистику привела пресс-служба Дептранса в Telegram-канале.
Согласно данным департамента, чаще всего установленные правила нарушали владельцы Mercedes-Benz.
На втором месте оказались автовладельцы Kia, на третьем – Ford.
Также в пятерку нарушителей вошли обладатели машин Hyundai, Volkswagen.
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