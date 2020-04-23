Почти 4 млн москвичей привязали номера машин к пропускам
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Более 3,9 млн москвичей привязали номера своих автомобилей к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта в своем Telegram-канале.
При этом с 00.00 до 19.00 в среду, 22 апреля, по Москве передвигались 1,51 млн автомобилей, из них 230 тысяч – без пропуска.
Ранее стало известно, что власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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