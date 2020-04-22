В Москве 5,6 тысячи машин передвигались без пропусков утром 22 апреля

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В Москве утром 22 апреля было выявлено 5,6 тыс. машин, передвигавшихся без пропуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, ко всем автомобилистам без цифровых пропусков будут применены меры административного характера.

«Сейчас мы совместно с органами полиции выясняем, есть ли у этих людей ограничения от врачей на передвижение по Москве и области», — добавил заммэра.

При этом он отметил, что около 3,7 млн водителей получили пропуск в системе Москвы и области. Ликсутов напомнил, что при получении пропуска необходимо указывать номер личного автомобиля.

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