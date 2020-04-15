Сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести
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Дату введения новых правил для сдачи экзамена на получение водительских прав в ГИБДД могут перенести в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития.
Согласно предложению ведомства, введение новых правил следует перенести с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.
Ранее при сдаче экзамена в ГИБДД планировалось исключить упражнение «площадка», объединив его с «городом».
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