Сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести

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Дату введения новых правил для сдачи экзамена на получение водительских прав в ГИБДД могут перенести в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития.

Согласно предложению ведомства, введение новых правил следует перенести с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.

Ранее при сдаче экзамена в ГИБДД планировалось исключить упражнение «площадка», объединив его с «городом».

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