Власти Москвы объяснили правила передвижения велосипедистов при пропускном режиме
close
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал об условиях передвижения по Москве в период пандемии для велосипедистов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что цифровые пропуска понадобятся для всех видов транспорта, в том числе велосипедов.
Кроме того, спецпропуск потребуется жителям, пользующимся электросамокатами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В департаменте торговли уточнили, кому необязательно получать пропуска на передвижение
— Количество патрулей Росгвардии увеличат в Подмосковье