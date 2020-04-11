Власти Москвы объяснили правила передвижения велосипедистов при пропускном режиме

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал об условиях передвижения по Москве в период пандемии для велосипедистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что цифровые пропуска понадобятся для всех видов транспорта, в том числе велосипедов.

Кроме того, спецпропуск потребуется жителям, пользующимся электросамокатами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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