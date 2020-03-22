Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет «Звезда».
По мнению Викулова, на первом месте по безопасности находится личный транспорт, на втором — такси.
Инфекционист добавил, что наибольшая вероятность заразиться в местах скопления людей, то есть в метро и наземном транспорте. Но создавать вокруг них панику не стоит, потому что власти предпринимают меры, в том числе обязывают сотрудников проводить дезинфекцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украинцам запретят пользоваться общественным транспортом в Киеве
— В Великобритании закроют рестораны, кинотеатры и спортзалы из-за коронавируса
— Москвичи стали меньше пользоваться транспортом из-за коронавируса