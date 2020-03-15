В Свердловской области в ДТП с участием автобуса погибли три человека

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, передает ТАСС со ссылкой на управлении ГИБДД по Свердловской области.

В результате погибли три человека, двое получили травмы.

По данным ГУ МЧС по региону, прибывшие на место ДТП спасатели предотвратили возгорание поврежденных машин. После проведения следственных мероприятий будет производиться деблокировка погибших.

Ранее в ведомстве предупредили, что 15 марта в Свердловской области ожидаются осадки в виде сильного снега, а также гололедица.

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