В Госдуме предложили временно отменить плату за парковки в Москве из-за коронавируса

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил в Facebook, что направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно отменить или снизить плату за парковки, чтобы люди меньше пользовались общественным транспортом.

«Продолжаем тему коронавируса, вернее — мер его профилактики. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик. Это, безусловно, правильно и своевременно», — написал Толстой.

По его словам, у людей есть альтернатива — пользоваться личным транспортом. Чтобы стимулировать это, надо предоставить людям возможность парковаться бесплатно.

В России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом. Большая часть из них в Москве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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