Три человека погибли после столкновения автомобиля со стелой под Смоленском

В Смоленской области автомобиль врезался в стелу в парке, в результате чего погибли трое человек. Об этом сообщает местное издание «Рабочий путь» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону Наталью Гурееву.

Как стало известно, авария произошла в городе Сычевка на перекрестке улиц Большая Пролетарская и Пушкина.

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, сидевший за рулем автомобиля «Форд Фокус», не справился с управлением и влетел в стелу центрального городского парка.

«В результате ДТП водитель и двое его пассажиров (двое мужчин и женщина) погибли на месте, еще двое получили травмы различной тяжести», — сказала Гуреева.

Сейчас на месте ДТП находятся сотрудники полиции.

Личности погибших и все обстоятельства случившегося выясняются.