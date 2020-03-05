Во Владивостоке задержали радиоактивные автозапчасти из Японии

Сотрудники таможенной службы в порту Владивостока обнаружили на прибывшем из Японии теплоходе радиоактивные автомобильные запчасти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря владивостокской таможни Асю Бережную.

Как отмечается, были найдены радиоактивные части автомобиля Audi TT Coupe.

«Установлено, товары не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности», — сказала Бережная.

По ее словам, запчасти могли быть радиоактивными из-за произошедшей в 2011 году аварии в Японии на атомной станции Фукусима-1.

Она отметила, что таможенники будут продолжать контролировать ввоз данной категории товаров.

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