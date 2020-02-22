Пять человек погибли в аварии в Калмыкии
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В Калмыкии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС страны по республике.
ДТП произошло около 19.40 мск в Черноземельском районе республики на 25 км трассы «Комсомольский - Артезиан».
В результате столкновения погибли пятеро, а еще семь человек — пострадали.
В настоящее время на месте работают спасатели.
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