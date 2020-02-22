Пять человек погибли в аварии в Калмыкии

В Калмыкии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС страны по республике.

ДТП произошло около 19.40 мск в Черноземельском районе республики на 25 км трассы «Комсомольский - Артезиан».

В результате столкновения погибли пятеро, а еще семь человек — пострадали.

В настоящее время на месте работают спасатели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грузовик опрокинулся и раздавил такси в Москве

— Две женщины погибли под колесами автомобиля в Крыму

— В ДТП под Новосибирском погибли четыре человека