Пять человек погибли в аварии в Калмыкии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Калмыкии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС страны по республике.

ДТП произошло около 19.40 мск в Черноземельском районе республики на 25 км трассы «Комсомольский - Артезиан».

В результате столкновения погибли пятеро, а еще семь человек — пострадали.

В настоящее время на месте работают спасатели.

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