Два автомобиля переехали женщину в Петербурге
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В Санкт-Петербурге два автомобили совершили наезд на пешехода. Об этом сообщает портал «78».
Отмечается, что инцидент произошел в Красногвардейском районе на шоссе Революции.
По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки переехал женщину, а затем наезд на нее также совершил 29-летний водитель другой иномарки.
Уточняется, что впоследствии женщина скончалась от полученных травм.
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