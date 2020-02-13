Два автомобиля переехали женщину в Петербурге

В Санкт-Петербурге два автомобили совершили наезд на пешехода. Об этом сообщает портал «78».

Отмечается, что инцидент произошел в Красногвардейском районе на шоссе Революции.

По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки переехал женщину, а затем наезд на нее также совершил 29-летний водитель другой иномарки.

Уточняется, что впоследствии женщина скончалась от полученных травм.

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