Пьяный водитель пытался скрыться от полиции на Дворцовой площади Петербурга

Пьяный автомобилист пытался скрыться от экипажей ГИБДД на Дворцовой площади Сантк-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Водитель был замечен сотрудниками ГИБДД после того, как он ехал поздно вечером 10 февраля по встречной полосе на улице Милионной.

На требования полицейских остановиться автомобилист не реагировал и, увеличив скорость, пытался скрыться на Дворцовой площади.

При организованном преследовании водитель неоднократно нарушал правила, а также создавал угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

Мужчину задержали на набережной реки Мойки. Нарушитель оказался в состоянии опьянения, на него составили пять протоколов об административных правонарушениях.

Полицейские также распространили фото, на котором видно, что на сидение в машине у автомобилиста лежит водка.