Автобус с 45 гражданами Монголии съехал в кювет в Алтайском крае

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Перевозивший из Монголии в Казахстан 47 пассажиров автобус съехал с дороги в кювет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как выяснилось, в салоне машины было два водителя, 45 граждан Монголии и еще два человека.

По предварительны данным, после случившегося никто не пострадал.

«Силы экстренного реагирования по прибытии обследовали пассажиров, травмированных нет», — заключили в МЧС.

Других подробностей случившегося пока нет.

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