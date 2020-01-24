Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

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Ростовская компания выплатила 41 тысячу рублей водителю КамАЗа, который перекрыл улицу Баумана в Москве в знак протеста против невыплаты зарплаты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей», — рассказали в Роструде.

Там добавили, что начали проверку в отношении работодателя водителя – ООО «Транспортные технологии». Компания зарегистрирована в Ростовской области.

Отмечается, что Роструд направит трудового инспектора в эту компанию.

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