Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
Ростовская компания выплатила 41 тысячу рублей водителю КамАЗа, который перекрыл улицу Баумана в Москве в знак протеста против невыплаты зарплаты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роструда.
«По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей», — рассказали в Роструде.
Там добавили, что начали проверку в отношении работодателя водителя – ООО «Транспортные технологии». Компания зарегистрирована в Ростовской области.
Отмечается, что Роструд направит трудового инспектора в эту компанию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Детей не прокормить»: как водитель фуры перекрыл движение в Москве
— В Москве водитель КамАЗа перекрыл дорогу и начал забастовку