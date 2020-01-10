«Место убийства» рэпера Тупака продают за $1,6 млн

В Лас-Вегасе выставили на продажу «место убийства» рэпера Тупака (2Pac) — автомобиль, в котором он был застрелен, сообщает Mirror.

Тупака убили 13 сентября 1996 года в BMW VII серии этого года. Известно, что машину восстановили после убийства и хотят продать за $1,6 млн. Автомобиль с оригинальным 5,4-литровый двигателем имеет черный кожаный салон и пятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Как отмечает издание, после смерти исполнителя машина уже продавалась на аукционе и успела побывать у нескольких коллекционеров.

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