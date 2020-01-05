Трое погибли в аварии в Ленобласти
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В Ленинградской области выехавший на встречную полосу автомобиль столкнулся с идущей по ней машиной. Об этом сообщается на сайте МВД Ленобласти.
Уточняется, что столкновение произошло на 42-м километре автодороги «Зуево - Новая Ладога» в Киришском районе
Отмечается, что в результате погибли три человека, включая 9-летнего ребенка.
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, который выехал на встречную полосу.
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