В Донбассе в зоне обмена пленными автобус с участниками процесса попал в ДТП
В «серой зоне» Донбасса, где проходит обмен удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной произошло ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, участниками аварии оказались пассажирский автобус, в котором находились пленные, а также микроавтобус.
Отмечается, что транспортные средства не получили значительных повреждений, пострадавших нет.
Какой стороне принадлежат транспортные средства не уточняется.
Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.
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