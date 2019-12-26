ДТП с быком вызвало еще четыре столкновения под Саратовом

В Саратовской области на трассе автомобиль сбил быка, после чего произошло еще четыре ДТП транспортных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что столкновение автомобилей произошло на 372-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном в Советском районе Саратовской области.

Так в результате одно из ДТП пострадал один человек, который был сбит водителем следовавшего по трассе автомобиля. Пострадавший доставлен в больницу.

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