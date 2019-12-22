В Минстрое разработали правила строительства дорожных переходов для животных

В Минстрое России установили правила проектирования экодуков на автодорогах для безопасного перемещения диких животных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Владимира Якушева.

По словам Якушева, определены конструктивные решения экодуков для различных природных условий, что позволит снизить количество ДТП с участием диких животных.

Он отметил, что для разработки свода правил были проанализированы мировые практики по созданию биопереходов через автомагистрали.

Уточняется, что уже утвержденный документ согласован с профильными ведомствами. Среди них — Минтранспорт, ОАО «РЖД», ГК «Автодор».

Якушев добавил, что документ вступит в силу спустя шесть месяцев после издания соответствующего указа.

Первый в России экодук был открыт в сентябре 2016 года на 170-м км трассы М-3 «Украина» в Калужской области.

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