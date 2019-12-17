Москвичам посоветовали передвигаться на метро из-за пробок

Центр организации дорожного движения посоветовал москвичам передвигаться на общественном транспорте вместо личного. Об этом ЦОДД написал в Twitter.

«Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва - она такая... Тщательно планируйте время поездок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрее передвигаться на метро, МЦК и МЦД.

Кроме того, в ЦОДД добавили, что дорожную ситуацию осложняет мокрый снег, который будет идти несколько часов.

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