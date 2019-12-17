В ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области погибли три человека, 15 пострадали
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В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области погибли три человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как отмечается, инцидент произошел в 22.40 16 декабря вблизи села Мосты Бахмачского района. Автобус следовал по маршруту Херсон - Москва.
Информации о гражданстве погибших и пострадавших не приводится.
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