Жертвами ДТП стали три женщины в Чувашии

В ДТП с участием двух легковушек, произошедшем в Чувашии в Новочебоксарске, погибли водитель одной из машин и две пассажирки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

По имеющейся информации, женщина, которая была за рулем одного из автомобилей, оказалась на полосе встречного движения.

Уточняется, что она не справилась с управлением, после чего ее автомобиль столкнулся с машиной Mazda.

Как отмечается, водитель иномарки не пострадал.