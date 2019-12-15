В ДТП в Югре погибли три человека
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В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
На 36-м километре автодороги «Иртыш» столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2110 и «Лада Калина».
Отмечается, что на места аварии работают сотрудники правоохранительных органов и выясняют обстоятельства ДТП.
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