В ДТП в Югре погибли три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

На 36-м километре автодороги «Иртыш» столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2110 и «Лада Калина».

Отмечается, что на места аварии работают сотрудники правоохранительных органов и выясняют обстоятельства ДТП.

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