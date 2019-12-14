Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве автомобиль упал в реку Яузу после ДТП с грузовой «Газелю». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что авария произошла на улице Олений вал.

В результате ДТП погибли два человека. Обстоятельства аварии выясняются.

На месте инцидента работают спасательные службы.