В результате массового ДТП под Владивостоком пострадали шесть человек

В результате массового ДТП с участием 50 автомобилей в пригороде Владивостока пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГИБДД.

Как отмечается, раненных увезли с места происшествия на скорой помощи.

«Число машин-участников аварии еще подсчитывается», — сообщил источник.

Столкновение машин произошло на трассе Новый — Де-Фриз.

Ранее сообщалось о 13 аварий на месте инцидента.

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