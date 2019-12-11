В результате массового ДТП под Владивостоком пострадали шесть человек
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В результате массового ДТП с участием 50 автомобилей в пригороде Владивостока пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГИБДД.
Как отмечается, раненных увезли с места происшествия на скорой помощи.
«Число машин-участников аварии еще подсчитывается», — сообщил источник.
Столкновение машин произошло на трассе Новый — Де-Фриз.
Ранее сообщалось о 13 аварий на месте инцидента.
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