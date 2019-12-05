Автобусы стали на 12% чаще попадать в ДТП на дорогах России

В 2019 году на российских дорогах произошло на 12% больше аварий с участием автобусов, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику ГИБДД.

Чаще всего ДТП происходило по вине водителей, которые работали с лицензией, разрешающей перевозку пассажиров. Всего таких случаев за 10 месяцев 2019 года было зафиксировано более 4,5 тыс.

Также, по данным ГИБДД, возросло на 17% число аварий с участием пьяных водителей.

Стоит отметить, аварии с участием автобусов на российских дорогах с течением времени не уменьшаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГИБДД заявили о снижении уровня смертности в ДТП в 2019 году на 9,4%

— Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП