Количество ДТП с участием детей на дорогах России сократилось с начала года

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин заявил, что в 2019 году в России наблюдается снижение количества ДТП с участием детей и количество погибших детей, передает ТАСС.

По словам Понарьина, за 10 месяцев 2019 года на российских дорогах в авариях погибли 525 детей младенческого возраста.

Он отметил, что в 2018 году в ДТП погибли 628 детей.

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