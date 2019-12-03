В Казахстане на трассе опрокинулся автобус с 50 пассажирами

Автобус, в котором находились 50 человек, опрокинулся на трассе в Казахстане, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда.

В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус занесло и он перевернулся.

Информация о жертвах и пострадавших устанавливается.

Автобус следовал по маршруту Кумколь - Кызылорда.

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