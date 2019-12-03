Установлены личности всех погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье

Установлены личности всех россиян, погибших при падении туристического автобуса с моста на реку в Забайкальском крае, передает ТАСС.

Об этом рассказал глава Сретенского района Алексей Закурдаев.

Он отметил, что двое из них - читинцы, 17 - жители самого района.

«Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлена, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей», — пояснил он.

1 декабря рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.

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