Установлены личности всех погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
Установлены личности всех россиян, погибших при падении туристического автобуса с моста на реку в Забайкальском крае, передает ТАСС.
Об этом рассказал глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
Он отметил, что двое из них - читинцы, 17 - жители самого района.
«Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлена, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей», — пояснил он.
1 декабря рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.
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