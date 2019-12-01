Число жертв ДТП в Тунисе возросло до 24

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса в Тунисе увеличилось до 24, сообщает Webdo со ссылкой на официального представителя Управления гражданской защиты Моеза Триаа.

По заявлению Триаа, число жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что туристический автобус, следовавший в город Айн-Драхам, перевернулся и съехал в кювет.

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