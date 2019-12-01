Губернатор записал обращение к забайкальцам после аварии с туристическим автобусом
Губернатор Александр Осипов записал обращение к жителям региона после аварии с туристическим автобусом, в которой погибли 19 человек, сообщают местные СМИ.
Он обратился к жителям из Шилкинской ЦРБ, куда госпитализировали пострадавших.
«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял», — заявил он.
Губернатор также призвал жителей оказать психологическую поддержку друзьям и знакомым.
Автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.
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