СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье

После падения пассажирского автобуса с моста в реку в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт следственного управления СК России по региону.

Как стало известно, дело было заведено по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

СК отмечает, что к расследованию подключены следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел.

Сейчас на месте аварии работают полиция и медики.

В данный момент следователи выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Забайкалье погибли 19 человек. Кроме того, с различными повреждениями госпитализировали 18 пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье

— Названа причина ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

— В ГИБДД уточнили данные о числе пострадавших и погибших в ДТП в Забайкалье