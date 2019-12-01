Водитель упавшего в реку автобуса в Забайкалье погиб

Водитель, который был за рулем автобуса, упавшего с моста через реку Куэнгу в Забайкальском крае, умер на месте аварии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы УМВД по региону.

Как стало известно, мужчина 1976 года рождения был жителем Читинского района.

Согласно полученной информации, он умер от полученных травм.

Ранее сообщалось, что кроме водителя в салоне было 43 пассажира. В результате ДТП погибли 19 человек. Кроме того, с различными повреждениями в больницу попал 21 пассажир.

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