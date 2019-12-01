Жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали десять человек

Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом, который упал в реку в Забайкальском крае, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

До этого сообщалось о семи пострадавших из-за аварии.

«Еще пять доставлены больницу», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что автобус, упавший в реку Куенга, следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.

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