Жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали десять человек
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Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом, который упал в реку в Забайкальском крае, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
До этого сообщалось о семи пострадавших из-за аварии.
«Еще пять доставлены больницу», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что автобус, упавший в реку Куенга, следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.
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