Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

На трассе «Краснодар - Верхне-Баканская» произошло столкновение легковых автомобилей Reno и Shevrolet Lanos, при этом последний изменил траекторию движения и столкнулся с грузовиком SCANIA.

В пресс-службе отметили, что Shevrolet Lanos оказался полностью под грузовиком, в результате чего все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли.

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