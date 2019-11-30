Пассажиры во время поездки по Москве угнали авто у таксиста
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Таксист лишился своего автомобиля, после того как его транспорт во время поездки до пункта назначения угнали злоумышленники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Таксист рассказал стражам порядка о неких двух клиентах, которых он подвозил.
По его словам, в районе улицы Шелепихинская он покинул автомобиль для того, чтобы сходить в магазин.
Водитель пояснил, что в это время его пассажиры и совершили угон.
Отмечается, что сейчас введен план «Перехват».