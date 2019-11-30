Названа предварительная причина смертельного ДТП под Красноярском

Человеческий фактор называется в качестве предварительной причины смертельного ДТП в Красноярском крае с участием легковушки и грузовика.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу района.

«Везде человеческий фактор», — говорится в сообщении службы.

Ранее сообщалась, что в результате ДТП под Красноярском погибла семья из пяти человек. Среди них было трое детей.

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