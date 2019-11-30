Названа предварительная причина смертельного ДТП под Красноярском
close
Человеческий фактор называется в качестве предварительной причины смертельного ДТП в Красноярском крае с участием легковушки и грузовика.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу района.
«Везде человеческий фактор», — говорится в сообщении службы.
Ранее сообщалась, что в результате ДТП под Красноярском погибла семья из пяти человек. Среди них было трое детей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком произошло в Красноярском крае