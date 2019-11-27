Посольство РФ уточнило данные о ДТП с российскими туристами в Доминикане

В автобусе, который попал в аварию, а затем опрокинулся на трассе в Доминиканской Республике, было 35 российских туристов. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на посольство России.

Как отмечается, среди россиян погибших нет.

Уточняется, что у нескольких из них имеются травмы разной степени тяжести.

До этого сообщалось, что в ДТП с автобусом в республике пострадали более 20 россиян, среди которых есть дети.

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