СК опубликовал видео с места ДТП с мэром Тулуна

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Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения легковой машины мэра города Тулуна Иркутской области Юрия Кариха с грузовиком. Видео опубликовано на официальном канале ведомства в YouTube.

На кадрах видно, что машина Кариха получила серьезные повреждения: полностью смята передняя часть автомобиля.

Ранее сообщалось, что глава города, где летом произошло две волны наводнения, попал в аварию. По предварительным данным, легковой автомобиль мэра въехал в стоявший на обочине грузовик, который Карих не увидел в темноте. В результате погибла его супруга. Сам чиновник был госпитализирован.

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