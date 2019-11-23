СК опубликовал видео с места ДТП с мэром Тулуна
Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения легковой машины мэра города Тулуна Иркутской области Юрия Кариха с грузовиком. Видео опубликовано на официальном канале ведомства в YouTube.
На кадрах видно, что машина Кариха получила серьезные повреждения: полностью смята передняя часть автомобиля.
Ранее сообщалось, что глава города, где летом произошло две волны наводнения, попал в аварию. По предварительным данным, легковой автомобиль мэра въехал в стоявший на обочине грузовик, который Карих не увидел в темноте. В результате погибла его супруга. Сам чиновник был госпитализирован.
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