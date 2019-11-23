За находящимися в ЦФО машинами будут следить

Власти выделят более 200 млн руб. на запуск системы слежения за автомобилями, которые будут находиться на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что сейчас такая система действует в Москве и Московской области, к ней подключат еще 16 регионов.

Уточняется, что при реализации проекта правоохранительные органы смогут понять и отследить в режиме онлайн передвижение автомобили по всей центральной России.

Так целями внедрения данной системы названы борьба с угонщиками и нарушителями ПДД, контроль движения транспортных средств, в том числе грузовых. Также власти Москвы рассчитывают получить больше данных о потоках машин в сторону столицы и наоборот для последующего анализа.

Предполагается, что этот опыт может распространиться в дальнейшем и по всей территории России.