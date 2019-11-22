Смертельная авария со скорой произошла в Удмуртии
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В Удмуртии скорая столкнулась с грузовиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
Инцидент произошел 22 ноября в 20.45 по мск. на 199 км трассы М-7 «Волга».
Предполагается, что ДТП произошло из-за того, что грузовик выехал на встречную полосу, потому что водитель уснул.
По данным МЧС, в результате аварии погибли два человека — фельдшер и пациент скорой помощи, а также еще четыре человека пострадали. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.
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