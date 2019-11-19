Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
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Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Пензенской области.
Как стало известно, в результате происшествия погибли двое человек.
Согласно поступившей информации, трагедия случилась из-за провала грунта, который произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.
Отмечается, что спасатели уже достали автомобиль и тела погибших.
В данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются.
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