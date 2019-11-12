В России предложили уменьшить срок эксплуатации шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили уменьшить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании.

В компании считают, что в зимний период российские дороги получат 90% ущерба, особенно пострадают магистрали с допущенной скоростью более 70 км/ч.

Для уменьшения износа дорожного покрытия в Центральном регионе страны эксперты предлагают сократить срок использования шипованных шин от 273 до 188 дней.

Для других регионов России специалисты рекомендуют установить законодательные нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

За использование шипованной резины вне установленного периода предлагается ввести административный штраф.

Для лучшей сохранности дорожного покрытия — установить максимальную скорость движения автомобилей в зимний период на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов.

В компании отметили, что о результатах работы уже проинформирован Минтранс России.